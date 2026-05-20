مجلس وزراء الصحة العرب: توحيد الوسائل التفاوضية في مسارات الإصلاح لتأمين أولويات الدول العربية الصحية

- انعقاد اجتماع الدورة العادية 64 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بجنيف





نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب التحضيري للدورة العادية (64) للمجلس، بجنيف، برئاسة مصر وبحضور كل من البحرين، العراق، السعودية، قطر، الكويت، دولة فلسطين، دولة ليبيا، أعضاء المكتب التنفيذي.

وناقش الاجتماع الموضوعات الصحية المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (64) لمجلس وزراء الصحة العرب، لرفع مشاريع القرارات الخاصة بها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكما نظمت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف، اجتماع الدورة العادية (64) لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة ليبيا وبمشاركة وزارات الصحة بالدول الأعضاء عدا جمهورية القمر المتحدة.

وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات الهامة في مقدمتها دعم الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ودعا المجلس لاستمرار الجهود العربية المبذولة من أجل توفير الدعم الصحي والإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، كما تقدم بالشكر إلى مصر على جهودها، وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، باستمرار التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، لتوفير الإحتياجات الطبية المطلوبة لوزارة الصحة بدولة فلسطين وتسليمها، وفقا للمبالغ التي تم تخصيصها من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، كما دعا الدول العربية الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة للاستمرار في تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في دولة فلسطين.



وفي إطار إعادة هيكلة وإصلاح منظمة الصحة العالمية، طالب مجلس وزراء الصحة العرب من المنظمة، عدم المساس بمستوى الدعم الموجه للدول العربية الأقل نمواً، والحفاظ على الوظائف الجوهرية للمنظمة، لضمان استمرار فعاليتها وقدرتها على الاستجابة.

وأكد المجلس على توحيد المواقف والوسائل التفاوضية في مسارات الإصلاح والتمويل، بما يسهم في بلورة موقف عربي منسق يهدف إلى تأمين أولويات الدول العربية الصحية، وضمان انعكاس احتياجات الإقليم بشكل متوازن ضمن برامج المنظمة وخططها المستقبلية، والتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، لعقد اجتماع لمجلس السفراء العرب بجنيف حيال التأثير المتوقع على دولهم، في حال عدم تمكن المنظمة من تلبية احتياجاتهم من الدعم الفني والتقني لتجاوز هذه الأزمة.

وبهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحروق وسبل الوقاية منها، ودمج وقبول الناجين من الحروق في المجتمع دون وصم أو تمييز، وتعزيز التضامن العربي مع ضحايا الحروق وأسرهم، والإهتمام برعاية مرضى الحروق، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في الدول العربية، وافق مجلس وزراء الصحة العرب من حيث المبدأ، على تخصيص يوم 7 مارس من كل عام ليكون "اليوم العربي لإنسانية بلا حروق" باعتباره رسالة إنسانية عربية موحدة.

وبشأن الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (79) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، فقد قام بإلقائها وزير الصحة بدولة ليبيا رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وتعزيزا للتضامن والتكامل العربي، وافق مجلس وزراء الصحة العرب على تخصيص دعم إلى وزارة الصحة العامة باليمن خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، لتوفير الدعم للمراكز الوطنية لنقل الدم باليمن.

كما وافق المجلس على منح جائزة الطبيب العربي لعام 2026 إلى كل من الأستاذ الدكتور/ فوزان بن سامي الكريع- أستاذ الوراثة البشري- كلية الطب-جامعة الفيصل- المملكة العربية السعودية، الفائز في مجال (التفوق في البحث العلمي والابتكار)، الأستاذ الدكتور/ محمد شريف محمد مختار- أستاذ متفرغ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة- كلية طب القصر العيني- في مصر. الفائز في مجال (التميز والريادة والأثر المهني الطبي)، الأستاذ الدكتور/ محمد محمود الطيب- نائب الوزير لشئون الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي- مصر،الفائز في مجال (الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية)

هذا ومنح مجلس وزراء الصحة العرب هذا العام جائزة إستثنائية باسم " طب الصمود" للأستاذ الدكتور/ حسام أبو صفية مرشح دولة فلسطين، والإشادة بصموده في قطاع غزة، لاسيما وأنه لم يكتف بدوره كطبيب بل أصبح رمزا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف، وقديراً لدور الأطباء العرب أثناء الأزمات الإنسانية والصحية والطوارئ والكوارث الطبيعية، استحداث مجلس وزراء الصحة العرب جائزة باسم طب الصمود تمنح سنويا، ضمن الجوائز المقدمة للأطباء العرب المتميزين في دولهم.

وقد رحب مجلس وزراء الصحة العرب باستضافة وزارة الصحة بالجمهورية التونسية لأعمال المؤتمر الأول للشراكة الصحية العربية – الهندية لعام 2027، تعزيزا للتعاون العربي الهندي في المجالات الصحية المشتركة.

كما وافق المجلس على اختيار موضوع "نحو عمر مديد وجودة حياة مستدامة" ليكون شعاراً ليوم الصحة العربي لعام 2026 والطلب من الدول الأعضاء الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب، ووضعه ضمن الأيام العربية التي يحتفل بها وطنيا.