وزير الخارجية السعودية: نثمن قرار ترامب بمنح المفاوضات مع إيران فرصة إضافية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تقدر عاليًا تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنح المفاوضات فرصةً إضافية، للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، كما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «كما تُقدّر المملكة عاليًا جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن، وتتطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وتتجاوب عاجلًا مع الجهود المبذولة للتقدّم في المفاوضات وصولًا إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها.

وكان ترامب يتحدث ‌مع صحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من إعلانه تعليق خطة لاستئناف الهجمات عقب اقتراح سلام جديد قدمته طهران.

وأضاف ترامب: «كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم».

وأشار إلى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في سبيل إنهاء الحرب التي شنتها مع إسرائيل على منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وقال ترامب في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق مع طهران أصبح وشيكا، ثم عاد بالمثل للتهديد بشن هجمات ساحقة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط سياسية شديدة في الداخل للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط وغيره من السلع الأولية حول ⁠العالم. ولا تزال أسعار البنزين مرتفعة، وتراجعت نسب تأييد ترامب بشدة في استطلاعات الرأي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر.