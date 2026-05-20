وزير خارجية إسرائيل ينتقد فيديو بن غفير لناشطين مقيّدين من أسطول الصمود: تصرف مشين

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يوثق الاعتداء على ناشطي «أسطول الصمود» بعد وصولهم إلى ميناء أسدود، إثر اختطافهم من المياه الدولية.

ووصف في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، تصرف بن غفير بـ«المشين»، مشيرًا إلى أنه ألحق الضرر بـ«إسرائيل» عن عمد.

وأضاف، موجهًا حديثه لبن غفير: «لقد أهدرتَ جهودًا جبارة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم.. كلا، أنت لستَ ممثلاً لإسرائيل».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقطع الذي يظهر تنكيل الوزير المتطرف بنشطاء الأسطول «غير مقبولة».

وأشارت إلى أن «تعرض هؤلاء الناشطون، بمن فيهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامتهم الإنسانية غير مقبول».

وأكدت أن حكومة بلادها تتخذ جميع الخطوات اللازمة على أعلى المستويات المؤسسية، لضمان الإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المحتجزين.

وطالبت باعتذار رسمي عن معاملة هؤلاء المتظاهرين، وعن التجاهل التام لطلبات الحكومة الإيطالية الصريحة، معلنة أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير الإسرائيلي فورًا، لطلب توضيحات رسمية بشأن ما حدث.

وأظهر مقطع الفيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما هتفت إحدى المشاركات «فلسطين حرة».

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد، ووجوههم متجهة نحو الأرض، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي.