نتنياهو: أمرت بطرد المستفزين من أسطول الصمود في أقرب وقت ممكن

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يوثق الاعتداء على ناشطي «أسطول الصمود» بعد وصولهم إلى ميناء أسدود، إثر اختطافهم من المياه الدولية.

وادعى في تدوينة نشرها مكتبه عبر منصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن الطريقة التي تعامل بها بن غفير مع نشطاء الأسطول «لا تتوافق مع قيم ومبادئ إسرائيل».

وفي الوقت نفسه، قال إن «إسرائيل لديها كامل الحق في منع أساطيل أنصار حماس الاستفزازية من دخول المياه الإقليمية، والوصول إلى غزة».

وأشار إلى أنه «أصدر تعليماته للسلطات المختصة بطرد المستفزين من أسطول الصمود في أقرب وقت ممكن».

وأظهر مقطع الفيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما هتفت إحدى المشاركات «فلسطين حرة».

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد، ووجوههم متجهة نحو الأرض، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي.