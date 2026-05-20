حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا لنصف نهائي كأس الأبطال

شارك حمزة عبد الكريم في تدريبات فريقه بنادي برشلونة للشباب، والذي يستعد من خلاله للمواجهة المرتقبة أمام لاس بالماس في نصف نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب.

وكان حمزة قد لعب دورًا بارزًا في تأهل برشلونة إلى نصف النهائي، بعدما سجل الهدف الثاني خلال الفوز على تينيريفي بثلاثية نظيفة في إياب ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة تحت 19 عامًا عبر منصة "إكس" صورًا من المران الأخير للفريق، وشهدت اللقطات ظهور حمزة عبد الكريم وسط تركيز كبير من الجهاز الفني، في ظل الآمال المعقودة عليه لمواصلة التألق وقيادة البلوجرانا نحو المباراة النهائية.

ويواصل اللاعب المصري الشاب جذب الأنظار داخل برشلونة خاصة بعد مستوياته المميزة في الفترة الأخيرة، حيث أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في فريق الشباب، بفضل سرعته وتحركاته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره لاس بالماس، مساء غدا الخميس، في نصف نهائي كأس الأبطال، بعدما تأهل الفريق الكناري على حساب سيلتا فيجو.