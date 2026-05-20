إيران تكشف عن مساعٍ أمريكية لبدء حرب جديدة وتوجه تحذيرا

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر.

وقال قاليباف، الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام آباد، الشهر الماضي، إن "تحركات العدو، المعلنة والسرية، تظهر أنه لم يتخلَّ، رغم الضغط الاقتصادي والسياسي، عن أهدافه العسكرية، ويسعى لبدء حرب جديدة"، وفق شبكة العربية.

وأضاف في رسالة صوتية، أن "المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية".

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن "الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحصار لن يجبرا إيران على الاستسلام"، معتبرًا أن إيران وأمريكا في "حرب إرادات".

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية "استغلت فرصة وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قوتها" وكانت تستعد لأي سيناريو.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المحادثات مع إيران تحرز تقدماً جيداً، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويسري وقف إطلاق نار هش بعد ستة أسابيع من الحرب التي أعقبت الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن المحادثات التي تتوسط فيها باكستان توقفت.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن برنامجها النووي والسماح بمرور سفن الشحن من مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خمس إمدادات النفط والغاز المسال عالميًّا.

من جهتها، تطالب إيران بتعويضات عن أضرار الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ووقف القتال على جميع الجبهات.