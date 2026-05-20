شهيد ومصابون في هجمات إسرائيلية بجنوب لبنان

سقط شهيد ومصابون اليوم الأربعاء، في الهجمات الإسرائيلية على عدد من بلدات جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، بلدات شحور، ويحمر، وزوطر الشرقية، وكفرصير، وصير الغربية، وياطر، وحداثا، وحرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلـدتي جبـال البـطم، والسلطانية في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقـوع إصـابـات. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، دراجة نارية على طريق عام بلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقبل الظهر، غارات استهدفت بلدات الدوير، وتبنين، وكفرا، وياطر، وصديقين، والغندورية، والمنطقة الواقعة بين بلدتي برج رحال والعباسية، جنوب لبنان.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي قبل ظهر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وصديقين في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة صديقين في جنوب لبنان.

وتعرّضت بلدات كفرا، حاريص، حداثا، عيتا الجبل، برعشيت، شقرا، صفد البطيخ، الجميجمة، مجدل سلم، تولين قبريخا، في جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي مُركّز وعنيف منذ صباح اليوم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شنّ صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت بلدات طورا وكفرا وخربة سلم في جنوب لبنان.