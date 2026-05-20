فتح رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي الباب أمام إمكانية الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن خوض الانتخابات سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان فلورنتينو بيريز قد أعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة داخل النادي الملكي، على أن يستمر فتح باب الترشح حتى يوم 24 مايو الجاري، وسط ترقب كبير بشأن هوية المنافس المحتمل للرئيس الحالي.

ويعد ريكيلمي المرشح الوحيد المتوقع لمنافسة بيريز على منصب رئاسة ريال مدريد، في حال قرر خوض السباق الانتخابي بشكل رسمي.

وقال ريكيلمي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ما زلنا نعمل على الأمر، لم نحصل سوى على وقت قصير جدًا لتنظيم مشروع يمتلك قيمة حقيقية لريال مدريد، وسنحسم موقفنا خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة".

وأضاف: "إذا قررنا الترشح، فسيكون ذلك خطوة منطقية من أجل بناء ريال مدريد جديد خلال السنوات المقبلة".

وشدد رجل الأعمال الإسباني على أهمية وجود انتخابات داخل النادي، موضحًا: "هناك حديث دائم عن الشفافية والديمقراطية، ونرى أن الوقت قد حان لطرح مشروع مهم لأعضاء النادي".

كما حرص ريكيلمي على الإشادة بفلورنتينو بيريز، قائلًا: "إنه رئيس عظيم لريال مدريد ورجل أعمال بارز، ونكن له كل الاحترام، ولا نسعى لإثارة أي خلاف".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفضه لفكرة خصخصة النادي مستقبلًا، حيث قال: "إجراء الانتخابات أمر مهم لأنها قد تكون الأخيرة، فالخصخصة قادمة كما يُقال، والكثير منا يرى أن لديه واجبًا أخلاقيًا لمنع ذلك".