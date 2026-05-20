وزير الخارجية الإسرائيلي: بن غفير أضرّ بجهود إسرائيل في حادثة أسطول الصمود

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، قيام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بنشر مشاهد تُظهر ما وُصف بتنكيل السلطات الإسرائيلية بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، قائلاً إن ذلك ألحق ضرراً متعمداً بإسرائيل.

وجاءت تصريحات ساعر في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقاً على مقطع مصور نشره بن غفير، يظهر تعامل السلطات الإسرائيلية مع مئات من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين تم توقيفهم من المياه الدولية أثناء محاولتهم الإبحار لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف ساعر، مخاطباً بن غفير: "لقد ألحقتَ الضرر بدولتنا عمداً بهذا التصرف المشين، وهذه ليست المرة الأولى".

وتابع قائلاً: "لقد أهدرت جهوداً كبيرة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم".

وختم بالقول: "كلا، أنت لست وجهاً لإسرائيل".