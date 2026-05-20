الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 26 سفينة مضيق هرمز

قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، إن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز، بتنسيق وتأمين من القوات الإيرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أوضحت البحرية التابعة للحرس الثوري أن من بين السفن التي عبرت مضيق هرمز ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مشيرة إلى أن حركة الملاحة تتم بتصاريح وبالتنسيق مع القوات البحرية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن ثلاث ناقلات عملاقة خرجت اليوم الأربعاء، محملة بالنفط المتجه إلى الأسواق الآسيوية، بعد أن انتظرت في الخليج لأكثر من شهرين وعلى متنها ستة ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما كانت ناقلة أخرى تدخل المضيق.

والسفن ‌من بين عدد قليل من الناقلات العملاقة التي غادرت الخليج هذا الشهر عبر طريق عبور أمرت إيران السفن باستخدامه.

وتسببت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، في تقليص حركة الشحن عبر المضيق، الذي تمر عبره عادة تدفقات تقدر بنحو 20 المئة من إمدادات النفط لأسواق العالم.

وأظهرت البيانات أن الناقلة «يونيفيرسال وينر» العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وعلى متنها مليوني برميل من الخام الكويتي، الذي جرى تحميله في الرابع من مارس، في طريقها للخروج من المضيق بعد أن مرت عبره ناقلتان صينيتان عملاقتان في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأشارت بيانات «كبلر» إلى أن الناقلة متجهة إلى أولسان لتفريغ حمولتها بحلول التاسع من يونيو. وتوجد في أولسان مصفاة شركة إس.كيه إنرجي، الأكبر في البلاد.

وأحجمت شركة إس.كيه إنرجي عن التعليق. ولم يتسن بعد التواصل مع متحدث باسم شركة إتش.إم.إم المالكة والمشغلة للناقلة للحصول على تعليق.

وقبل بدء الحرب، كان متوسط حركة الشحن عبر المضيق يتراوح بين 125 و140 رحلة يومية، ولا يزال 20 ألف بحار عالقين في الخليج على متن مئات الناقلات.

ووفقا لتحليل «رويترز» استنادا إلى بيانات تتبع السفن، بلغ متوسط حركة الشحن 10 ناقلات تدخل وتخرج من المضيق في الأيام القليلة الماضية، وشملت ناقلات شحن وناقلات أخرى مثل ناقلات المواد الكيميائية والبترول المسال، مع استمرار تمثيل ناقلات النفط الخام نسبة ‌صغيرة من الحجم الإجمالي.

وأظهرت البيانات أنه تم تحميل مليوني برميل من خام البصرة العراقي على ناقلة النفط العملاقة «يوان قوي يانغ» التي ترفع العلم الصيني في 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن تصل الناقلة التي استأجرتها شركة «يونيبك»، الذراع التجاري لأكبر شركة تكرير في آسيا «سينوبك»، إلى ميناء شويدونغ بالقرب من مدينة ماومينغ بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، في الرابع من يونيو لتفريغ حمولتها.

وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط العملاقة «أوشن ليلي» التي ترفع علم هونج كونج، شحنت مليون برميل من كل من خام الشاهين القطري وخام البصرة العراقي بين أواخر فبراير وأوائل مارس.