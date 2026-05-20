الرئيس الإيراني يقر بصعوبات في تأمين الوقود وبعض مصادر الطاقة

أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوجود صعوبات في تأمين البنزين وبعض مصادر الطاقة، مؤكدًا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب دعمًا شعبيًا وترشيدًا لأنماط الاستهلاك.

وخلال اجتماع مع وزير النفط وكبار مسئولي الوزارة، بحث بزشكيان مستجدات قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج النفط وتصديره، وإمدادات الوقود، وأوضاع صناعات الغاز والبتروكيماويات، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «إيسنا».

وأشاد الرئيس الإيراني، بجهود العاملين في قطاع النفط للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة، رغم الظروف التي وصفها بـ«الحساسة والصعبة»، مؤكدًا استمرار عمليات الإنتاج والنقل وتوفير الوقود دون انقطاع.

وقال بزشكيان، إن الاستهلاك غير الضروري للطاقة، والاعتماد الواسع على المركبات الفردية، يمثلان هدرًا للموارد الوطنية، داعيًا إلى خفض استهلاك الوقود، وتوجيه تلك الموارد لدعم معيشة المواطنين وتعزيز برامج الدعم وتوفير السلع للفئات محدودة الدخل.

وأكد أن الحكومة لن تخصص موارد إضافية لاستيراد الوقود لتغطية أنماط استهلاك غير ضرورية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تذهب إلى دعم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.

كما دعا إلى وضع سياسات للطاقة تراعي التوازن بين الموارد المتاحة وحجم الاستهلاك، معتبرًا أن التوسع في شبكات الغاز يجب أن يستند إلى دراسات فنية وكفاءة اقتصادية، خاصة في المناطق التي يمكن فيها استخدام بدائل أخرى للطاقة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بعض المباني الحكومية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة رغم ضعف الاستفادة منها، مطالبًا بإعادة تنظيمها وترشيد استهلاكها.

وفيما يتعلق بالصناعات الاستراتيجية، أكد بزشكيان التزام الحكومة بتأمين الغاز والكهرباء للصناعات الموجهة للتصدير، ولا سيما قطاع البتروكيماويات، لما له من دور في توفير النقد الأجنبي وفرص العمل ودعم استقرار الاقتصاد.

وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة مواجهة الاحتكار والفساد في سوق المنتجات البتروكيماوية، وضمان إدارة توزيعها بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلاد.