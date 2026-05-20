لبنان: المسار الأمني مع إسرائيل تقني وليس مستقلا عن السياسي

** وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في تصريحات:

- اجتماعات المسار الأمني مع إسرائيل ستُعقد آخر مايو بحضور ضباط لبنانيين

- المسار الأمني مع إسرائيل أساسي في التعاون مع أمريكا لتحقيق أهداف سيادية

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الأربعاء، إن المسار الأمني للمفاوضات مع إسرائيل ليس مستقلا عن نظيره السياسي، واصفا إياه بأنه "جزئية تقنية".

جاء ذلك خلال برنامج "حوارات السراي" عبر "تلفزيون لبنان الرسمي" في مقر الحكومة وسط بيروت، بحضور صحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وأُعلنت عن هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" في 17 أبريل، لكن تل أبيب تخرقها يوميا، مواصلة عدوانا بدأته على لبنان في 2 مارس، وخلّف 3042 شهيدا و9301 جريح وأكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وأعلن الوفد اللبناني المشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن يومي 14 و15 مايو الجاري، أن المحادثات أفضت إلى اتفاق على تمديد التهدئة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو.

وقال الوفد في بيان إن التمديد يهدف إلى السماح ببدء المسار الأمني برعاية الولايات المتحدة في 29 مايو، مضيفا أن الأطراف اتفقت على إطلاق "مسار سياسي رسمي" يومي 2 و3 يونيو المقبل بواشنطن.

وأكد مرقص ضرورة وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا أن هذا الأمر "لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون "يصر على أن يكون هذا المطلب أساسيا كمدخل ضروري للمضي في تحقيق سائر المطالب السيادية في المسار التفاوضي".

وردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن المسار الأمني للمفاوضات مع إسرائيل، أوضح مرقص أن "الاجتماعات ستعقد في آخر الشهر بحضور ضباط لبنانيين".

وقال إن المسار الأمني "ليس مستقلا عن المسار السياسي، لكنه جزئية تقنية أساسية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في سبيل تحقيق أهداف لبنان السيادية" التي يسعى إليها الرئيس اللبناني حوزاف عون بالاشتراك مع رئيس الوزراء نواف سلام، وهي تحرير الأرض، والانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى، تمهيدا لعودة النازحين وإعادة الإعمار".

وأضاف: "هناك تفهم أميركي للموقف اللبناني، وثمة شراكة كاملة بين الرئيس عون والرئيس نواف سلام في المسار التفاوضي، بالإضافة إلى اطلاع كامل للرئيس (البرلمان اللبناني) نبيه بري على مجريات يومَي التفاوض اللذين عقدا الأسبوع الماضي بكل تفاصيلهما، ونأمل أن يستمر هذا التنسيق للحصول على الحقوق السيادية للبنان".

وفي رده على سؤال بشأن استهداف صحفيين، أوضح مرقص أنه طلب في أكتوبر 2025 من مجلس الوزراء إصدار قرار بتكليف وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية للتعامل مع هذا الأمر.

وأضاف أنه طلب من مجلس الوزراء، في الحرب الأخيرة، إتمام تكليف لجنة القانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري، لتلقي المعلومات وتقديمها إلى المحافل الدولية المختصة.

وفي 23 أبريل، قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن عدد القتلى الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغ 27، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.