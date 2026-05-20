بن غفير ينشر مقطع فيديو للاعتداء على ناشطي أسطول الصمود بعد وصولهم إلى ميناء أسدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يوثق الاعتداء على ناشطي «أسطول الصمود» بعد وصولهم إلى ميناء أسدود، إثر اختطافهم من المياه الدولية.

وأظهر مقطع الفيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما هتفت إحدى المشاركات «فلسطين حرة».

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد، ووجوههم متجهة نحو الأرض، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي.

ونفذت قوات البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض شاملة وعنيفة لـ«أسطول الصمود العالمي» في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن السيطرة على سفن الأسطول واختطاف واعتقال 430 ناشطا متضامنا كانوا على متنها واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود.

وتمت مداهمة القوافل في المياه الدولية على بعد 250 ميلا بحريا (حوالي 463 كيلومترا) من شواطئ قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. وبخلاف العمليات السابقة، نفذت البحرية الإسرائيلية الاقتحام في وضح النهار.

وطوقت زوارق حربية وسريعة تابعة لـ«وحدة الكوماندوز 13» سفن الأسطول البالغ عددها 54 سفينة. واستخدم الجيش أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية لإجبار المشاركين على الاستسلام، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل لقطع قنوات الاتصال والبث المباشر.

واتهمت الهيئات المنظمة لأسطول الصمود العالمي القوات الإسرائيلية بالتعطيل والتحطيم المتعمد لمحركات الأجهزة والملاحة، وترك مئات المدنيين عالقين في مسار عواصف بحرية قبل سحب السفن.

ويبلغ عدد المعتقلين 430 ناشطا ومتطوعا مدنيا من 39 دولة، من بينهم أطباء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وبرلمانيون (مثل نواب من تركيا والدنمارك).

وجرى نقل المعتقلين تدريجيا عبر القطع الحربية إلى رصيف ميناء أسدود.

وأدانت وزارة الخارجية التركية العملية ووصفتها بـ«أعمال القرصنة والبلطجة البحرية»، وبدأت تحركات لتأمين الإفراج الفوري عن مواطنيها. وفي السياق نفسه، طالبت الأمم المتحدة بشكل رسمي بضرورة ضمان سلامة الناشطين كافة على متن الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي.