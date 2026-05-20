المرشد الإيراني: شعبنا صنع ملحمة عبر صموده الفريد أمام جيشين إرهابيين عالميين

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن الشعب الإيراني سطّر «ملحمة تاريخية» بصموده الفريد في مواجهة ما وصفه بـ«جيشين إرهابيين عالميين».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن هذا الصمود يضاعف مسئوليات قادة الجمهورية الإسلامية، والمسئولين في مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار خامنئي إلى أن «وحدة الشعب والحكومة أسهمت في تعزيز أداء المسئولين، ودفعتهم إلى تكثيف جهودهم لخدمة المواطنين، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الحضور الميداني المباشر، وإشراك الشعب في مسار التنمية والتقدم نحو مستقبل أفضل».

ومنذ 28 فبراير الماضي، لم يظهر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية ودوره في القيادة الإيرانية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن مجتبى خامنئي تعرض لحروق وإصابات من جراء الضربة الافتتاحية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المجمع الذي كان يجتمع فيه المرشد السابق علي خامنئي، وعدد من كبار مساعديه وأفراد عائلته.

وقال أحد المصادر إن «جزءا من حالة عدم اليقين بشأن هرم السلطة في إيران ينبع من عدم استخدام خامنئي أي أجهزة إلكترونية للتواصل، واقتصاره على التفاعل مع من يستطيعون زيارته شخصيا، أو عبر نقل الرسائل بواسطة أشخاص».

وأضاف المصدر أن «خامنئي لا يزال معزولا، بينما يواصل تلقي العلاج من إصاباته، بما في ذلك حروق بالغة في جانب واحد من جسده امتدت إلى وجهه وذراعه وجذعه وساقه».

وتستند المعلومات الاستخباراتية التي يعرفها المسئولون الأمريكيون عن وضع خامنئي، إلى تقييمات حصلوا عليها من جهات تتواصل معه شخصيا.