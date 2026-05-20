شي وبوتين يدعوان إلى تسوية دائمة للحرب في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت روسيا والصين إلى تسوية دائمة للحرب الروسية في أوكرانيا وذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، بعد محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في بكين.

وجاء في إحدى وثيقتي القمة "يدعم الجانبان كل الجهود التي تسهم في إرساء سلام دائم وطويل الأمد"، وأنه يجب التوصل لحل من خلال المفاوضات والحوار.

ولم يشمل البيان دعوة الصين لروسيا بإنهاء الحرب الشاملة التي أطلقتها في فبراير 2022. ولكن اشتمل على إشادة روسيا لـ"موقف (بكين) الموضوعي وغير المتحيز" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وكررت الوثيقة أيضا عبارة كثيرا ما تستخدمها موسكو تشير إلى القضاء على "الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا" التي تقول روسيا إنها تشمل طموح كييف في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

واتفق بوتين وشي أيضا على تعميق التعاون العسكري بما في ذلك توسيع التدريبات العسكرية المشتركة وكذلك الدوريات الجوية والبحرية. وتعهدا أيضا بالرد بشكل مشترك على "التحديات والتهديدات المختلفة".

وأكدت روسيا مجددا على دعمها لموقف الصين أن جزيرة تايوان الديمقراطية ذاتية الحكم هي جزء من الصين.