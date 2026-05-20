بولندا تعتقل ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا

قال منسق أجهزة المخابرات البولندية توماس سيمونياك، اليوم الأربعاء، إن السلطات البولندية اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم يعملون لصالح المخابرات الروسية.

والمشتبه بهم الثلاثة مواطنون بولنديون تتراوح أعمارهم بين 48 و62 عاما، وهم محتجزون الآن على ذمة القضية لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت وكالة المخابرات البولندية المحلية (أيه بي دبليو) بأن الدليل الذي صودر خلال التحقيق يشير إلى أن المشتبه بهم شاركوا بالفعل في تأمين أموال لشراء معدات للجيش الروسي.

كما أنهم متهمون بجمع معلومات بشأن نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا نيابة عن مواطن روسي.

وفي حال إدانتهم سوف يواجه المشتبه بهم أحكاما بالسجن لمدة ثماني سنوات على الأقل.

جدير بالذكر أن بولندا هي أحد أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا في صد الغزو الروسي الذي يدخل الآن عامه الخامس. واتهمت وارسوا كثيرا أجهزة المخابرات الروسية وحليفها بيلاروس بإرسال عملاء إلى البلاد وتجنيد مخربين.