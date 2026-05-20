اعتقال وزير الطاقة النيجيري السابق بعد الحكم عليه بالسجن 75 عاما

ذكرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع أنه تم اعتقال وزير الطاقة النيجيري السابق صالح مامان بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 75 عاما بتهمة الفساد.

وقالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا إنه تم اعتقال مامان في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، في ولاية كادونا، في أعقاب أسابيع من عمليات المراقبة والاستخبارات، حسب موقع أفريكا نيوز اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن الوزير السابق كان مختبئا بعد أن أدانته محكمة في أبوجا في وقت سابق من هذا الشهر بتهم تتعلق بالفساد، لها صلة بمشروعين للطاقة الكهرومائية.

وأدانته المحكمة في 12 تهمة تشمل اختلاس أموال عامة وقضت بأن النيابة أثبتت التهم بما لا يدع مجالا للشك. وأصدرت المحكمة الحكم عليه غيابيا بسبب عدم حضور جلسة النطق بالحكم.