غواصون فنلنديون ينتشلون الجثتين الباقيتين لأربعة إيطاليين من كهف تحت الماء بالمالديف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتشل غواصون، اليوم الأربعاء، الجثتين الباقيتين من بين جثث الإيطاليين الأربعة الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في أعماق كهف تحت الماء في جزر المالديف.

وكان الغواصون الإيطاليون يستكشفون الكهف في جزيرة فافو المرجانية يوم الخميس الماضي عندما فُقد أثرهم.

وتم انتشال جثة مدرب الغوص الإيطالي الخاص بهم خارج الكهف، فيما نجح غواصو الإنقاذ الفنلنديون في انتشال جثتي اثنين من الغواصين إلى سطح الماء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، محمد حسين شريف، إن ثلاثة غواصين فنلنديين انتشلوا الجثتين الأخيرتين بدعم من خفر سواحل وشرطة جزر المالديف.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم التعرف عليهما على أنهما مورييل أودينينو وجورجا سوماكال.