البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة وفد التفاوض

نفى البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، استقالة محمد باقر قاليباف، من رئاسة وفد التفاوض، بعد توليه منصب المبعوث الخاص للصين.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، صرح رئيس مركز الاتصالات والإعلام والشئون الثقافية في البرلمان الإيراني، قائلًا: «إن تنحي قاليباف عن رئاسة وفد المفاوضات عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو محض كذب».

وقبل أيام، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، عن مصادر مطلعة قولها، إنه تم تعيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ممثلًا خاصًا لطهران لشئون الصين، وذلك بعد أيام من زيارة رسمية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.

وأكدت المصادر للوكالة أن قاليباف «سيتولى أيضًا مهمة تنسيق عمل مختلف الجهات والمؤسسات الإيرانية فيما يتعلق بالعلاقات والتعاون مع الصين».

وجاء الإعلان بعد يومين على انتهاء زيارة ترامب إلى الصين، والتي لم تكن حرب إيران، حاضرة علنًا خلالها، في المناقشات بين الجانبين، رغم أن ترامب قال خلال توجهه إلى بكين، إنه سيجري حديثًا مطولًا مع نظيره الصيني بشأن إيران.