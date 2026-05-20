استطلاع رأي بين الجمهوريين: تراجع أداء ترامب في الاقتصاد ومرونة في ملف الهجرة ومستوى التأييد العام

أشار استطلاع للرأي بين الجمهوريين أجرته وكالة أسوشيتد برس(أ ب) ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة ، إلى تراجع أداء ترامب في ملف الاقتصاد ، لكن أظهر مرونة في ملف الهجرة ومستوى التأييد العام.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين غير راضين عن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاقتصاد أكثر مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر، لكنهم مازالوا بشكل كبير يدعمونه، مع استمرار الحرب مع إيران.

ويوافق حوالي 6 من كل 10 جمهوريين على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الاقتصاد، طبقا للاستطلاع، ويمثل هذا انخفاضا عن 8 من كل 10 في فبراير، عندما بدأت الحرب.