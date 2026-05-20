شركة أوبن إيه آي تتعهد بضخ 300 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في سنغافورة

تعهدت شركة أوبن إيه آي، مطورة تطبيق "تشات جي بي تي"، بضخ استثمار بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار لبناء قطاع الذكاء الاصطناعي التطبيقي في سنغافورة، وهو مجال ناشئ يركز على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي لتحقيق مكاسب في الإنتاجية.

ويعد افتتاح مختبر "أوبن إيه آي سنغافورة للذكاء الاصطناعي التطبيقي" محورا أساسيا في خطة الشركة، وهو أول مختبر لها خارج الولايات المتحدة. وسيركز المختبر على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الخدمات العامة، والتمويل والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية في سنغافورة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأربعاء

ولم يتم تحديد إطار زمني للالتزام الخاص باستثمار 300 مليون دولار.

وقد وقعت شركة أوبن إيه آي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزارة التنمية الرقمية والمعلومات تحمل اسم "أوبن إيه آي من أجل سنغافورة"، تتضمن ثلاثة محاور للتعاون، وقد جرى توقيعها خلال قمة آسيا تيك إكس ضمن مؤتمر "آسيا تيك إكس سنغافورة" في فندق كابيلا سنغافورة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للإيرادات في شركة أوبن إيه آي، دينيس دريسر، إنه "من خلال مبادرة "أوبن إيه آي من أجل سنغافورة"، نهدف إلى مساعدة المزيد من المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتقدم، ودعم الجيل الجديد من المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي ، وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الأدوات في مختلف أنحاء البلاد."



