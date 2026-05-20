رئيس اقتصادية قناة السويس: نعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم توطين الصناعات الاستراتيجية

- جمال الدين يبحث التعاون المشترك مع وفد تونجلينج الصينية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد حكومة مدينة تونجلينج التابعة لمقاطعة أنهوي بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة عضو اللجنة الدائمة ورئيس دائرة التنظيم بلجنة بلدية تونجلينج للحزب الشيوعي الصيني، تشنج جانج؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة تونجلينج الصينية.

ضم الوفد عددا من كبار المسئولين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الصناعية الصينية، منهم الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية تونجلينج، تشونج فنج، ومدير مركز خدمات ترويج الاستثمار في تونجلينج، رين لي، إلى جانب ممثلين عن منطقة تونجلينج للتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الشركات الصينية العاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

رحب جمال الدين بالوفد الصيني، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشركات والاستثمارات الصينية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى حرص المنطقة على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا.

وأضاف جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم توطين الصناعات الاستراتيجية، من خلال ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد على أهم ممر ملاحي عالمي، بما يمنح المستثمرين قدرة كبيرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتقليل تكلفة النقل والشحن، فضلا عن تكامل الموانئ والمناطق الصناعية، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وخدمات الشباك الواحد، إلى جانب توافر العمالة المصرية الماهرة والطاقة بأسعار تنافسية، بما يعزز من تنافسية المشروعات الصناعية.

وأوضح جمال الدين أن المنطقة نجحت في كسب ثقة العديد من الشركات الصينية العاملة في القطاعات الصناعية المختلفة.

من جهته، أعرب رئيس الوفد الصيني، تشنج جانج، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنا ما تشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية وبيئة الأعمال.

واستعرض جانج نبذة عن مدينة تونجلينج، التي تُعرف بأنها "عاصمة نحاس الألفية" لما تمتلكه من تاريخ صناعي عريق وخبرات متقدمة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مؤكدا أن زيارة الوفد تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتطلع لبداية فصل جديد من التعاون بين مدينة تونجلينج والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحت مظلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتُعد الاستثمارات الصينية من أبرز الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتنوع مشروعاتها بين الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج ومكونات الطاقة المتجددة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والخدمية، كما تضم المنطقة عددا من كبرى الشركات الصينية العاملة في تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية والإطارات والصناعات الثقيلة، بما يعكس المكانة المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز رئيسي للتعاون الاقتصادي المصري–الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط.