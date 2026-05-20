الصحة العالمية: 600 إصابة و139 وفاة يشتبه أنها ناجمة عن إيبولا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم ‌الأربعاء، إن هناك 600 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا و139 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الفيروس، متوقعا ⁠ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف التفشي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر جيبريسوس، أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة اجتمعت أمس الثلاثاء في جنيف، وأكدت أن تفشي السلالة بونديبوجيو ‌النادرة ⁠من الفيروس يمثل «حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا»، لكنه لا يمثل حالة ⁠طوارئ وبائية.

وأعلن جيبريسوس، حالة الطوارئ في مطلع الأسبوع، وهي أول مرة ⁠يتخذ فيها رئيس المنظمة هذه الخطوة دون استشارة ⁠الخبراء، بسبب ما قال إنها خطورة الوضع.

وينتشر الفيروس عن طريق التعرض المباشر لسوائل الجسم من أشخاص أو حيوانات مصابة بالفيروس، ويسبب أعراضا ⁠قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة والتقيؤ والنزيف الداخلي والخارجي.

وذكرت المنظمة أن متوسط معدل الوفيات الناجم عن إيبولا يبلغ ‌نحو 50 بالمئة، مقابل 25 بالمئة إلى 90 بالمئة في حالات تفشي المرض السابقة.

ولا يوجد لقاح أو علاج محدد للسلالة المسئولة عن الانتشار الحالي للحمى النزفية شديدة العدوى. وتتراوح أعمار معظم المصابين بين 20 و39 عاما، فيما يبلغ أكثر من 60% منهم من النساء.