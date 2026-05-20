بوتين: روسيا والصين تساهمان في حل القضايا العالمية والإقليمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو وبكين تضطلعان بدور مهم في تحقيق التوازن على الساحة الدولية، وإنهما تسهمان في حل القضايا العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء، مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالعاصمة بكين التي يجري إليها زيارة رسمية.

وذكر بوتين أن اتفاقية "حسن الجوار والصداقة والتعاون" التي وُقّعت بين موسكو وبكين قبل 25 عاماً، أرست أساساً متيناً للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وأضاف أن العلاقات الروسية - الصينية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، وأنها تواصل تطورها.

وشدد على أن روسيا والصين شريكان تجاريان مهمان، قائلاً: "بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 240 مليار دولار أمريكي في العام 2025".

وأشار إلى أن روسيا والصين تُجريان معاملاتهما التجارية بالعملات الوطنية، وأنهما أسستا نظاما تجاريا مستقرا مع الصين، محميا من العوامل الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية.

وتابع: "بلادنا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى الصين، وسنواصل ضمان الإمداد المستمر لهذه الموارد إلى السوق الصينية".

وأمس الثلاثاء، وصل الرئيس الروسي إلى بكين في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني.

وتأتي زيارة بوتين إلى الصين بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بين 13 و15 مايو.

وتُعد هذه الزيارة الـ25 التي يقوم بها بوتين إلى الصين منذ توليه السلطة، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.