حبس صانعة المحتوى حبيبة رضا 6 أشهر بتهمة نشر فيديوهات خادشة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صانعة المحتوى حبيبة رضا بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد قررت في وقت سابق إحالة صانعة المحتوى حبيبة رضا، المخلى سبيلها، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة، عقب رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها محتوى يتضمن مقاطع فيديو تظهر خلالها بملابس اعتُبرت خادشة للحياء العام، بما يخالف القيم المجتمعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة اعتادت نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.