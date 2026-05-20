الداخلية: وصول أكثر من 23 ألف حاج من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة

- رئيس بعثة حج القرعة يناشد الحجاج المصريين بارتداء بطاقة «نسك» الذكية لدخول المشاعر المقدسة

أعلن اللواء أشرف عبدالمعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 23 ألفًا و424 حاجًا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، لأداء مناسك الحج.

وأوضح عبدالمعطي أن إجمالي عدد الحجاج الموجودين حاليًا في المدينة المنورة بلغ ألفين و300 حاج، مشيرًا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي.

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن بلغ 21 ألفًا و124 حاجًا، مؤكدًا أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة جهودها لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، وتقديم جميع التيسيرات التي تمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وناشد اللواء أشرف عبدالمعطي جموع حجاج البعثة المصرية بضرورة ارتداء بطاقة «نسك» الذكية وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، تنفيذًا لتعليمات السلطات السعودية.

وأضاف أن أي حاج لا يرتدي بطاقة «نسك» الذكية، التي تُستخدم لتمييز الحجاج النظاميين الحاصلين على تأشيرات الحج، لن يُسمح له بدخول منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الحجاج المصريين بارتدائها خلال تحركاتهم داخل المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن بطاقة «نسك» الذكية تُعد مستندًا تعريفيًا للحاج، والإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي داخل منطقة المشاعر المقدسة، حيث تتضمن جميع المعلومات الشخصية والصحية وبيانات السكن، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع مسئول البعثة والشركة المقدمة للخدمات.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء البعثات النوعية الثلاث؛ القرعة والتضامن والسياحة، بوضع ملصقات توعوية داخل أماكن واضحة ومميزة بفنادق الحجاج، لتذكيرهم بضرورة ارتداء بطاقة «نسك» الذكية وكارت التعارف عند مغادرة الفنادق.

وأوضح أن بعثة القرعة قامت هذا العام، ولأول مرة، بعرض فيديوهات توعوية للحجاج بمداخل جميع فنادق الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تتضمن أهم الإرشادات الخاصة بأداء المناسك، إلى جانب التعليمات الصحية والوقائية.

وفي السياق ذاته، ناشد مساعد وزير الداخلية الحجاج بعدم اصطحاب أي أشخاص داخل مخيماتهم بعرفات ومنى، نظرًا لمحدودية المساحات وعدم وجود أماكن إضافية، بما قد يؤثر على راحة باقي الحجاج.

كما طالبهم بعدم حمل أمتعة كبيرة أثناء الإقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، حتى لا تشغل مساحة داخل المخيمات، والاكتفاء بحقيبة اليد التي أهدتها بعثة القرعة، لحمل الوجبات الجافة والمستلزمات الشخصية.

وناشد الحجاج أيضًا بعدم التدافع أو التزاحم على الحافلات خلال التصعيد، مؤكدًا أن لكل حاج مقعدًا مخصصًا داخل الحافلات، إلى جانب ضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تتناسب مع قدسية الأماكن المقدسة، وعدم ارتكاب أي تصرفات قد تسيء للحجاج المصريين أو تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

كما شدد على أهمية احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنبًا لفقدانها.

يُذكر أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية «GPS»، لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس.

كما تم الاتفاق مع شركة متخصصة لشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تيسيرًا على الحجاج.