رئيس الهيئة القومية للأنفاق: بدء التشغيل التجريبي لمترو الإسكندرية مارس 2027

جويلي: لا مساس بحقوق العاملين في ترام الرمل

أكد اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، ويستهدف إحداث طفرة حقيقية في منظومة المواصلات داخل المحافظة.

وأوضح جويلي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة الإسكندرية بمقر شركة أوراسكوم القائم بمشروع ترام الرمل، أن مشروع تطوير ترام الرمل بدأ تنفيذه في الأول من يناير 2024، ويستغرق 38 شهرا، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في مارس 2027.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر أي مشكلات تتعلق بوسائل النقل البديلة خلال فترة تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه يتم التعامل الفوري مع الشكاوى والمخالفات، لافتا إلى أن منظومة التتبع الإلكتروني "GPS" ساهمت في رصد عدد من المخالفات، وتم استبعاد السائقين غير الملتزمين حفاظا على انتظام الخدمة وسلامة المواطنين.

وشدد جويلي على أن العاملين بترام الرمل لن يتضرروا من أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك لجنة عليا تتولى إعادة توزيع العاملين على عدد من الجهات التابعة للدولة، من بينها هيئة الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وهيئات السلامة البحرية والموانئ.

وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على اختيار أفضل العناصر من العاملين لتلقي برامج تدريبية متخصصة، تمهيدا للعمل على الترام الحديث بعد الانتهاء من المشروع، بما يضمن الاستفادة من الخبرات القائمة ورفع كفاءة التشغيل مستقبلا.