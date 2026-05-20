تقرير: إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا أحمدي نجاد لاستبدال نظام الحكم في إيران

استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بهدف استبدال القيادة الإيرانية بعد الحرب، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمريكية، أشارت إلى أن إسرائيل وضعت خطة طموحة في هذا الاتجاه، وأن أحمدي نجاد نفسه قدم نصائح بشأنها، لكن الأمر سرعان ما انقلب ضد المخططين.

وأضاف التقرير أنه في اليوم الأول من الحرب، شنت إسرائيل هجوما على منزل أحمدي نجاد، حيث أُصيب خلاله، وذلك بهدف تحريره من الإقامة الجبرية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا الهجوم دفع أحمدي نجاد لاحقا إلى التراجع عن فكرة استبدال النظام.