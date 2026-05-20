تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 7 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالسويس وقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "السويس ، قنا" تجميع (شخصين) المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما (سيارة فنطاس، مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية") محمل عليهما (قرابة 7 آلاف لتر مواد بترولية "سولار"). وبمواجهتهما أقر أحدهما بتجميعه المواد البترولية من عدد من محطات الوقود وأفاد الآخر بتحصله عليها من إحدى المحطات بالإتفاق مع مسئول المحطة "تم ضبطه" لحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.