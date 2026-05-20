انتهى صُنّاع مسلسل المايكرو دراما الجديد "آخر شقة فوق" من تصوير جميع مشاهده؛ استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة تصوير شهدت أجواءً مكثفة وحضورًا لافتًا من أبطال العمل وفريقه الفني، خاصة مع طبيعة الموضوع الذي يناقش قضية حساسة مستوحاة من قصص حقيقية عن انتحار الفتيات.

وشهدت كواليس العمل حضور أبطال المسلسل وصُنّاعه، حيث حرصت الشركة المنتجة على الاحتفال بانتهاء التصوير وسط إشادة من فريق العمل بالتجربة التي تعتمد على أسلوب المايكرو دراما، والذي أصبح يحظى باهتمام متزايد خلال الفترة الأخيرة بسبب سرعته وقدرته على تقديم قضايا اجتماعية مؤثرة بشكل مكثف.

ويضم مسلسل "آخر شقة فوق" نخبة من الفنانين، في مقدمتهم الفنان رامي وحيد، بجانب نوران ماجد، ونغم صالح، ودنيا صلاح عبد الله، وعمر شعبان، وأحمد عزيز، وأحمد إمام، وإيمي كامل، ورجائي رمزي، مع ظهور مميز للفنان محمد المولى، حيث يقدم كل منهم شخصيات تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية ترتبط بخطوط درامية متشابكة داخل الأحداث.

ويعتمد العمل على معالجة درامية تمزج بين الغموض والتشويق والرصد النفسي، من خلال تسليط الضوء على الضغوط التي قد تدفع بعض الفتيات لاتخاذ قرارات مأساوية، في محاولة لطرح تساؤلات مهمة حول التأثير النفسي للعزلة والأزمات الاجتماعية والتنمر والمشكلات الإنسانية المعقدة.

يذكر أن المسلسل من إنتاج محمود عبد الحافظ، وتأليف ميشيل منير، وإخراج حسن البلاسي.