وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 19 مايو، مع إيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى لندن، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وقال السفير تميم خلاف إن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بالإشادة بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استمرار انعقاد الآليات المختلفة لاتفاق المشاركة المصرية البريطانية المبرم في ديسمبر 2020، لمناقشة مختلف ملفات التعاون بمشاركة المسؤولين من الجانبين.

وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة، والتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، لاسيما أن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول صاحبة الاستثمارات التراكمية في مصر في العديد من المجالات، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والدفاعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لوقف التصعيد، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، منوهًا بضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وجدد عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج العربي في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لضمان استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد عبد العاطي أهمية تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشيدًا في هذا السياق بالمواقف البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تُوجت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتبادل الوزيران التقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي، حيث استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية المملكة المتحدة عن تقدير بلادها للجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة حرص لندن على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر والمملكة المتحدة، والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.