بوتين من بكين: العلاقات الروسية الصينية وصلت لمستوى غير مسبوق

قال الرئيس ‌الروسي فلاديمير ​بوتين ​لنظيره الصيني ⁠شي ​جين بينج في بكين اليوم ​الأربعاء ​إن العلاقات ‌بين ⁠البلدين وصلت إلى ​مستوى ​غير ⁠مسبوق.

ودعا بوتين خلال محادثات مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الأربعاء، شي ​لزيارة ⁠روسيا ⁠العام ​المقبل.

وأكد بوتين أن روسيا ماضيةٌ في الحفاظ على دورها مورداً موثوقاً للطاقة في خضم الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح أن "المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي هو التفاعل الروسي الصيني في قطاع الطاقة، وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للموارد، والصين كمستهلك مسؤول لهذه الموارد".

وشدد على أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وتشكل نموذجا لشراكة استراتيجية حقيقية.

ونوه بأن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الصين تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع 30 مرة خلال 25 عاما.

واعتبر الرئيس الروسي أن الصين تواصل أداء دور المستهلك المسؤول لموارد الطاقة في ظل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوتين إن روسيا والصين تسعيان إلى بناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.

وخاطب نظيره الصيني قائلا أدعوكم لزيارة روسيا العام المقبل ونعرب عن استعدادنا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) المقررة في شنتشن خريف هذا العام.

من جهته، دعا الرئيس الصيني إلى تنسيق إستراتيجي شامل ذي جودة أعلى بين الصين وروسيا لتعزيز تنمية كلا البلدين.

وكان بوتين قد وصل إلى بكين يوم الثلاثاء، في زيارة تمتد يومين، يلتقي خلالها نظيره الصيني لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتتصدر أجندة المباحثات بين الزعيمين ملفاتُ التعاون في قطاعَي النفط والغاز، فضلاً عن مناقشة مستجدات مشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي "قوة سيبيريا 2"، الذي يُعدّ من أبرز مشاريع الربط الطاقوي بين روسيا والصين.