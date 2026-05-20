ألمانيا تستقبل مريضا أمريكيا مصابا بإيبولا للعلاج في وحدة عزل خاصة ببرلين

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء نقل مواطن أمريكي مصاب بفيروس إيبولا إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي العلاج.

وأُدخل المريض إلى وحدة عزل خاصة في المستشفى الجامعي بعد إصابته بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر إيبولا بسرعة.

وقالت وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مساعدة الشركاء تعد أمرا بديهيا بالنسبة للحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن ألمانيا تمتلك شبكة رعاية فعالة، بما في ذلك للمرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى.

وأضافت: "سيحصل المريض على أفضل رعاية ممكنة، وسنحافظ على أعلى إجراءات السلامة"، موضحة أن ذلك هو السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة من ألمانيا.

كما شكرت فاركن جميع المشاركين في عملية النقل وفي الرعاية الطبية والتمريضية للمريض داخل مستشفى شاريتيه، وقالت: "أتمنى للمريض كل الخير والشفاء العاجل".

وأوضحت وزارة الصحة أن السلطات الأمريكية طلبت أيضا المساعدة من ألمانيا بسبب قصر مدة الرحلة الجوية، حيث نُقل المريض إلى برلين من أوغندا على متن طائرة خاصة مخصصة للمرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى.

وبعد ذلك، جرى نقل المريض إلى مستشفى شاريتيه في مركبة مجهزة خصيصا، رافقتها أعداد كبيرة من دراجات وسيارات الشرطة، إضافة إلى مركبات الإطفاء وسيارات الإسعاف. ووصلت المركبة الخاصة إلى المستشفى قبل الساعة الثالثة صباحاً بقليل (0100 بتوقيت جرينتش).

وتضم وحدة العزل الخاصة في مستشفى شاريتيه بنية تحتية متخصصة لعلاج المرضى المصابين بأمراض معدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار.

والوحدة مغلقة ومحمية ومنفصلة عن العمليات الاعتيادية للمستشفى، بما يضمن عدم حدوث أي اتصال مع المرضى الآخرين.

وتعد الإصابة بفيروس إيبولا معدية وخطيرة وتهدد الحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي وسوائل الجسم.