12 قتيلا على الأقل وإجلاء عشرات الآلاف جراء فيضانات وأمطار قياسية تضرب الصين

ضربت أمطار غزيرة وفيضانات أجزاء من الصين هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية الصينية (سي سي تي في) اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد 11 آخرون في مقاطعة شيمن التابعة لإقليم هونان بوسط الصين، بعد أمطار غزيرة اجتاحت المنطقة. وتجري حاليا عمليات إنقاذ، بينما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه تم إجلاء أكثر من 19 ألف شخص حتى مساء الثلاثاء.

وأضافت شينخوا أن المقاطعة سجلت كمية أمطار تراكمية بلغت 339 مليمترا خلال 24 ساعة حتى الساعة السابعة صباح الاثنين. كما شهدت إحدى بلداتها هطول 240 مليمترا خلال ساعات قليلة فقط، ما حطم أرقاما قياسية تاريخية.

وفي إقليم هوبي المجاور، تحولت بعض الشوارع إلى أنهار، واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام قوارب مطاطية لمساعدة السكان العالقين. كما غمرت المياه بعض المنازل أو تسببت في انهيارها، وفقا لشينخوا. وأشارت الوكالة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان أربعة آخرين حتى صباح الثلاثاء.

كما أفادت (سي سي تي في) الثلاثاء بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت في مقتل أربعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين. وأوضحت أن بعض المناطق شهدت غرق منازل وتضرر طرق وانقطاع الاتصالات، بينما تم إجلاء أكثر من 3700 شخص في إحدى المناطق، بحسب شينخوا.

وفي حادث منفصل، ذكرت شينخوا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة صغيرة من فوق جسر في منطقة قوانجشي جنوب البلاد يوم السبت.