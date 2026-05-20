البنك المركزي الهندي يتدخل لوقف تدهور الروبية

تدخل البنك المركزي الهندي في سوق الصرف لدعم الروبية الهندية التي تعاني في مواجهة العملات الرئيسية وتراجعت إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين مطلعين القول إن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي باع اليوم كميات صغيرة من الدولارات في السوق المحلية. وتراجعت الروبية إلى أقل مستوياتها على الإطلاق مسجلة 9652ر96 روبية لكل دولار.

ويواجه البنك المركزي ضغطا متزايدا للدفاع عن العملة التي فقدت حوالي 7% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، لتصبح أسوأ العملات الآسيوية أداء. تعتمد الهند على الاستيراد لتوفير جزءا كبيرا من احتياجاتها من الطاقة. وارتفع عجزها التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشدة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير وإغلاق مضيق هرمز على الخليج والذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وقال ميشيل وان كبير محللي أسواق العملة في بنك إم.يو.إف.جي بسنغافورة إن "بنك الاحتياط الهندي قد يضطر لزيادة تدخله إذا تراجعت الروبية بصورة أكبر واقتربت بشدة من مستوى 97 روبية لكل دولار، واعتقد أن هناك إجراءات يجري إعدادها كما قلنا".

ويساهم خروج روؤس الأموال من الهند أيضا في زيادة الضغط على الروبية. فقد سحب المستثمرون الأجانب مبلغا قياسيا قدره 23 مليار دولار من سوق الأسهم الهندية خلال العام الحالي.

يقول ديراج نيم، خبير أسواق الصرف الأجنبي في مجموعة أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج جروب إن البنك المركزي الهندي قد يتدخل باتخاذ إجراءات جديدة، بما في ذلك خطوات لجذب رؤوس أموال خارجية في حال تراجع الروبية إلى ما بين 97 و50ر97 روبية لكل دولار.