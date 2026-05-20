البنتاجون: خفض القوات الأمريكية في أوروبا سيؤثر على بولندا مؤقتا

قال البنتاجون أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي إن الخفض المقرر للقوات الأمريكية في أوروبا سيؤثر أيضا على بولندا، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، ولكن بصورة مؤقتة فقط.

ويذكر أنه من المقرر أن تخفض الولايات المتحدة عدد ألوية القتال المتمركزة في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة، حيث ستعيد مستويات القوات إلى ما كانت عليه خلال عام 2021، وذلك حسبما قال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل عبر منصة " اكس".

وكتب بارنيل" هذا سيؤدي إلى إرجاء مؤقت لنشر القوات الأمريكية في بولندا، التي تعد دولة حليفة للولايات المتحدة" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني.

ويذكر أنه كان هناك ارتباك بشأن تمركز القوات الأمريكية في بولندا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي عن مسؤول في البنتاجون القول إن الولايات المتحدة ستعلق إرسال ألوية قتال تتألف من 4000 جندي. وكان من المتوقع نشر القوات إلى بولندا من أجل مهمة مخطط لها لمدة تسعة أشهر.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أمس الثلاثاء إن نظيره الأمريكي بيت هيجسيث أكد له عدم تغير التزام أمريكا تجاه أمن بولندا. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الخطوة تعد تأجيلا روتينيا في عملية تناوب للقوات.

مع ذلك، قال بارتيل إن إرسال القوات سيخضع لمراجعة أوسع نطاقا.

وأضاف المتحدث أن البنتاجون مستمر في التنسيق عن قرب مع بولندا، وسيعلن عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكتب بارنيل " بولندا أظهرت القدرة والإرادة في الدفاع عن نفسها، وعلى دول الناتو أن تحذو حذوها".