هجوم روسي بطائرات مسيرة يصيب 11 شخصا في عدة مدن أوكرانية

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا خلال الليل في عدة مدن أوكرانية، وألحقت الضرر بمباني سكنية وبنية تحتية.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي أوليه هريهوروف، عبر تطبيق "تيلجرام"، إن عدة مباني تعرضت لهجوم في مدينة كونوتوب بمنطقة سومي بشمال شرق البلاد. وقد أصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص.

ونقلت تقارير إعلامية أوكرانية عن ارتيم سيمينخين عمدة مدينة كونوتوب إن نقص سيارات الاسعاف يعني أنه يتم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات في سيارات خاصة. كما تضرر متحف في الهجوم.

وفي مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا، أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، اثنان منهم حالتهم خطيرة، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر هانزا .

وفي مدينة أوديسا بجنوب البلاد، تضررت مباني سكنية تتألف من عدة طوابق وسيارات، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرهي ليساك .

ولم يتسن التأكد من هذه التقارير بصورة مستقلة.