بريطانيا تخفف القيود المفروضة على النفط الخام الروسي

خففت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول ثالثة في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء تتيح الاستيراد " إلى أجل غير مسمى".

ووفقا للرخصة، فإنه سيتم مراجعة تعليق العقوبات بصورة دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة المتحدة ستحظر النفط الروسي المكرر في دول أخرى في محاولة " لتشديد تقييد تدفق الأموال إلى الكرملين ".