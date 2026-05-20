بوتين يسلط الضوء على دور روسيا في مجال الطاقة خلال محادثاته مع نظيره الصيني

سلط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضوء على دور روسيا كمورد موثوق للطاقة إلى الصين خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، اليوم الأربعاء، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وقال بوتين إن روسيا تواصل امدادات موارد الطاقة بشكل موثوق رغم الأزمة في الشرق الأوسط، في حين تظل الصين مستوردا مسؤولا. ودعا بوتين أيضا نظيره الصيني إلى زيارة روسيا في عام 2027.

وشدد شي جين بينج على أن هناك ضرورة ملحة لوقف إطلاق نار شامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية اللجوء إلى المفاوضات، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وأضاف أن التوصل لحل مبكر للصراع قد يسهم في الحد من الاضطرابات التي تطال إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة الدولية.

ووفقا لبيانات الحكومة الروسية، ظلت روسيا في عام 2025 أكبر مورد للطاقة إلى الصين، حيث صدرت إليها 101 مليون طن من النفط الخام و49 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.

وتسعى روسيا إلى توسيع إمدادات الطاقة إلى الصين، بما في ذلك عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" المقترح، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.