زلزال متوسط القوة يضرب جزيرة يونانية

ضرب زلزال متوسط القوة، بلغت شدته الأولية 4ر3 درجة جزيرة هيدرا اليونانية قبل فجر اليوم الأربعاء، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.

وذكر معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر كان على بعد 5ر5 كيلومتر شمال غرب جزيرة هيدرا، بين الجزيرة وشبه جزيرة بيلوبونيز شمال شرق البلاد، على عمق 8ر14 كيلومترا، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الزلازل شائعة للغاية في اليونان، وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم، لكن نادرا ما تتسبب في حدوث أضرار خطيرة أو وفيات.

وفي عام 1999، أسفر زلزال بقوة 9ر5 درجة بالقرب من أثينا عن مقتل 143 شخصا.