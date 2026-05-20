روسيا: قواتنا زودت منصات إطلاق برؤوس نووية في مناورة كبرى

عرضت روسيا، اليوم الأربعاء، لقطات قالت إنها تظهر القوات وهي تزود منصات إطلاق (إسكندر-إم) المتنقلة برؤوس نووية، وتنقلها ‌لمواقع إطلاق في إطار مناورة نووية كبرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إن قواتها تلقت تدريبا على الوصول بالوحدات إلى "أعلى مستويات الجاهزية القتالية لاستخدام الأسلحة النووية".

وجاءت المناورة التي تستمر ثلاثة ⁠أيام وبدأت أمس الثلاثاء في روسيا وروسيا البيضاء في وقت تواجه فيه موسكو ما وصفته بأنه "كفاح وجودي" مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وحذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس الثلاثاء من أن مخاطر الاشتباك المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي زادت بسبب ما قال إنه تصاعد في لهجة التصريحات في عواصم أوروبية عن "تهديد وشيك بحرب محتدمة" ‌مع ⁠روسيا، ووصف تبعات مثل هذا الاشتباك بأنها قد تكون "كارثية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات على الأسلحة النووية، التي تجرى بمشاركة 64 ألف جندي وأكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ و140 طائرة ⁠و73 سفينة و13 غواصة، ستشمل التدريب على إجراءات إطلاق أسلحة نووية روسية تكتيكية في روسيا البيضاء.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام ⁠رسمية أن روسيا تستخدم أسلحة من طراز (إسكندر-إم) ضد القوات الأوكرانية. ونشرت كذلك منصات إطلاق صواريخ من هذا الطراز ⁠في كالينينجراد من قبل ونشرتها أيضا في روسيا البيضاء لتضع أوكرانيا وعدة دول من حلف شمال الأطلسي في مداها.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة ‌الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الجيش شن هجوما على ⁠مصفاة نفط مملوكة لشركة لوك أويل بالقرب من مدينة كستوفو في منطقة نيجني نوفجورود ‌الروسية.

وأضافت ⁠عبر تطبيق تليجرام أن وحدة معالجة النفط ⁠الأولية في المصفاة تعرضت للقصف، ⁠موضحا أن الهجوم ⁠تسبب في اندلاع حريق.