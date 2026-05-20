ترخيص أمريكي مؤقت يتيح لباكستان شراء النفط الروسي

أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "دون" الباكستانية بأن باكستان من بين الدول التي قد تستفيد من ترخيص مؤقت جديد أصدرته الولايات المتحدة، يتيح لدول مختارة مستوردة للطاقة شراء النفط الروسي.

وأصدرت الولايات المتحدة، عبر وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصا عاما لمدة 30 يوما لتخفيف الضغوط العاجلة على إمدادات أسواق النفط الخام العالمية، ومساعدة الدول الأكثر تأثرا بمخاطر إمدادات الطاقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا الترتيب قد ينطبق أيضا على باكستان، لكنها حذرت من أن إسلام آباد قد لا تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذا الإعفاء بسبب محدودية قدراتها الفنية.

وأشارت المصادر إلى أن باكستان لم تستورد النفط الخام الروسي من قبل على نطاق واسع، وقد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة في مصافي التكرير لمعالجة مثل هذه الشحنات. وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُشر، أمس الأول الاثنين، إن وزارته بصدد إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 30 يوما "لإتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة للمخاطر للحصول مؤقتا على النفط الروسي العالق حاليا في البحر."

وأضاف في منشور على منصة "إكس" بأن : "هذا الترخيص العام سيوفر مرونة إضافية، وسنعمل مع هذه الدول لمنح تراخيص محددة حسب الحاجة. وسيساعد هذا الترخيص العام على استقرار السوق الفعلية للنفط الخام وضمان وصول النفط إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر نقص إمدادات الطاقة."

وتابع بيسنت أن هذا الترخيص سيساعد أيضا على إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى الدول الأكثر احتياجا، من خلال "الحد من قدرة الصين على تكوين مخزونات من النفط مخفض السعر."