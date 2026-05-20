مسئول روسي: ويتكوف سيزور موسكو قريبا

ذكر ‌كيريل ⁠ديميترييف ​المبعوث الخاص ​للرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين، ​اليوم الأربعاء ‌خلال ⁠زيارة له إلى ​الصين، ​أن ⁠المبعوث الأمريكي ​ستيف ​ويتكوف سيزور ⁠روسيا ⁠في "المستقبل ​القريب".

وقال الرئيس ​بوتين ​لنظيره الصيني ⁠شي ​جين بينج في بكين اليوم ​الأربعاء ​إن العلاقات ‌بين ⁠البلدين وصلت إلى ​مستوى ​غير ⁠مسبوق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ودعا بوتين خلال محادثات مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، شي لزيارة ⁠روسيا ⁠العام ​المقبل.

وأكد بوتين أن روسيا ماضيةٌ في الحفاظ على دورها مورداً موثوقاً للطاقة في خضم الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة يشكّل المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح أن "المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي هو التفاعل الروسي الصيني في قطاع الطاقة، وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للموارد، والصين كمستهلك مسئول لهذه الموارد".

وشدد على أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وتشكل نموذجا لشراكة استراتيجية حقيقية.

ونوه بأن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الصين تشكل الأساس لتطوير التعاون في جميع المجالات.

وعلى صعيد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال فلاديمير فلاديميروف حاكم ​منطقة ستافروبول بجنوب روسيا ‌عبر تطبيق تليجرام إن المناطق الصناعية ​المحيطة بمدينة نيفينوميسك ​تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار "درونز".

ولم ⁠يقدم أي تفاصيل ​أخرى. وتضم المنطقة ​مصنعا كبيرا للكيماويات سبق أن تعرض لهجمات بطائرات درونز ​أوكرانية.

وفي أوكرانيا، ذكرت ​السلطات المحلية عبر تطبيق تليجرام ‌أن ⁠11 شخصا أصيبوا بعد أن هاجمت روسيا مدينة دنيبرو ​الواقعة ​في ⁠الجنوب الشرقي ومنطقة سومي في ​الشمال.