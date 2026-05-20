ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة الجزر الجنوبية لمقاطعة كاجوشيما اليابانية اليوم الأربعاء قبل الظهر.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل جزيرة يورون، على عمق 50 كيلومترا. وليس هناك أي تهديد بحدوث أمواج مد عاتية(تسونامي)، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بلدة يورون إنه ليس هناك أي تقارير بشأن حدوث أضرار ناجمة عن الزلزال.

وخلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الأربعاء، قالت الوكالة إنه يتعين أن يتوخى السكان في المنطقة الحذر تحسبا لوقوع المزيد من الزلازل القوية لمدة تصل إلى أسبوع، ولاسيما خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.