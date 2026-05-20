مجلس الشيوخ الأمريكي يمضي بمشروع قانون يهدف لإجبار ترامب على الانسحاب من حرب إيران

مضى مجلس الشيوخ الأمريكي قدما، الثلاثاء، في تشريع يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران، في وقت يتزايد فيه عدد الجمهوريين الذين يتحدون رغبات الرئيس.

ومنذ أن أمر ترامب بشن الهجوم على إيران في نهاية فبراير، دفع الديمقراطيون مرارا للتصويت على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، من شأنها إلزامه إما بالحصول على موافقة الكونجرس على الحرب أو سحب القوات الأمريكية.

وكان الجمهوريون قادرين في السابق على حشد الأصوات الكافية لإسقاط تلك المقترحات، لكن السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي، الذي مني حديثا بخسارة في الانتخابات التمهيدية بعدما دعم ترامب منافسه، غيّر موقفه وصوت لصالح المشروع، ما وفر صوتا حاسما لتمرير التشريع.