النفط يهبط بعد تأكيد ترامب أنه سينهي حرب إيران بسرعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين بشأن نتائج ​محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها إمدادات الشرق الأوسط جراء ‌الصراع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 110.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 103.88 دولار.



وانخفض ​كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي فانس نائب ​الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا ⁠يرغبان في استئناف العمل العسكري.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي سكيوريتيز "المستثمرون حريصون على ​تقييم ما إذا كان بوسع واشنطن وطهران التوصل فعليا إلى أرضية مشتركة وإبرام اتفاق سلام، مع ​تغير موقف الولايات المتحدة يوميا".

وأضاف "من المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة نظرا لاحتمال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران والتوقعات بأن إمدادات النفط الخام لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى لو تم التوصل إلى ​اتفاق سلام".



وعلى الرغم من تأكيد ترامب أمام مشرعين أمريكيين في وقت متأخر أمس الثلاثاء ​على أن الصراع سينتهي سريعا، فقد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى قصف ‌إيران مجددا، ⁠وإنه أرجأ هجوما بعد أن كان على بعد ساعة واحدة من إصدار الأمر بشنه.

وفي تصريحاته أمس الثلاثاء، قال ترامب أيضا إن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، منذرا بأن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وأدت الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران ​إلى إغلاق شبه ⁠كامل لمضيق هرمز، الذي يعبر منه عادة حوالي خمس إمدادات النفط العالمية، مما تسبب في أكبر تعطل لإمدادات النفط في العالم، وفقا لوكالة الطاقة ​الدولية.

وقال سيتي بنك أمس الثلاثاء إنه يتوقع ارتفاع سعر خام برنت ​إلى 120 ⁠دولارا للبرميل على المدى القريب، مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تعكس بما يكفي مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة والمخاطر المتطرفة المحتملة الأوسع نطاقا.



ولتعويض النقص في الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب، ⁠تعتمد ​الدول على مخزوناتها التجارية والاستراتيجية.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر ​في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت في الأسبوع الماضي، ​وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في حين هبطت مخزونات الوقود أيضا.