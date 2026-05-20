قطر للطاقة تستحوذ على حصص في مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل أوروجواي

أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقيات مع شركة "بي جي إنترناشونال المحدودة"، وهي شركة تابعة لشركة شل؛ للاستحواذ على حصص مشاركة في ثلاث مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل جمهورية أوروجواي الشرقية، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضحت قطر للطاقة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها استحوذت بموجب الاتفاقيات، على حصة 18% من منطقة الاستكشاف "أوف- 4" واحتفظت شل بحصة 32%، وشركة "إيه بي إيه كوربوريشن" (المشغل) بحصة 50%.

واستحوذت قطر للطاقة على حصة 30 بالمئة من المنطقة "أوف - 2" في حين امتلكت شل (المشغل) حصة 70%.

أما في منطقة الاستكشاف الثالثة وهي "أوف - 7" فقد استحوذت قطر للطاقة على حصة 30%، إلى جانب شركة شل (المشغل) بحصة 40%، وشيفرون بحصة 30%.

وبهذه المناسبة، قال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة: "يسرنا تعزيز علاقاتنا مع شريكتنا الاستراتيجية شل من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل أول دخول لنا في قطاع الاستكشاف والإنتاج في الأوروجواي، وهو ما يوسع رقعة تواجدنا في أمريكا الجنوبية".