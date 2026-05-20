روبيو يتوجه إلى السويد لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

يسافر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الأسبوع لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في السويد، حيث أثارت خطط الولايات المتحدة لخفض مستويات القوات في أوروبا، إلى جانب موقف الرئيس دونالد ترامب المتناقض في كثير من الأحيان بشأن الحلف، قلقا بينما يعاني العالم من تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن روبيو سيحضر اجتماع الناتو في هلسنجبورج يوم الجمعة، وهو أحد آخر اجتماعات الناتو رفيعة المستوى قبل اجتماع قادة الحلف في قمة بالعاصمة التركية أنقرة في يوليو/تموز.

ويسافر روبيو بعد ذلك إلى الهند، حيث يعتزم زيارة أربع مدن، وهي كولكاتا وأجرا وجايبور ونيودلهي، للقاء مسؤولين هنود، ومن المتوقع أن يجتمع مع نظرائه من الهند وأستراليا واليابان، الأعضاء الثلاثة الآخرين في ما يسمى بتجمع "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) للديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن روبيو سيكرر في السويد المطالب الأمريكية السابقة "بزيادة الاستثمار الدفاعي وتقاسم أكبر للأعباء في الحلف".

وأضافت أنه سيركز أيضا على قضايا القطب الشمالي ويجتمع مع أعضاء حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي "لمناقشة مصالحنا الاقتصادية والأمنية المشتركة في القطب الشمالي وموقفنا المعزز في أقصى الشمال".



وقال البنتاجون لاحقا إنه سيخفض آلاف الجنود في أوروبا عبر إلغاء عمليات نشر قوات إلى بولندا وألمانيا، بدلا من سحب قوات موجودة بالفعل هناك.

وعند سؤاله الثلاثاء عن خطط ترامب بشأن مستويات القوات في بولندا، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إن تركيز الإدارة ينصب على تعزيز "الاستقلال والسيادة الأوروبية"، كما نفى أن تكون الولايات المتحدة تخفض عدد قواتها في بولندا.



وقال فانس للصحفيين في البيت الأبيض: "ما قمنا به هو تأجيل نشر قوات كان مقررا أن تتوجه إلى بولندا. هذا ليس خفضا للقوات، بل مجرد تأخير معياري في التناوب يحدث أحيانا في مثل هذه الحالات".



وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون شون بارنيل لاحقا الثلاثاء إن ما حدث هو "تأجيل مؤقت" لنشر قوات أمريكية في بولندا، واصفا إياها بأنها "حليف نموذجي للولايات المتحدة". وأضاف أن التأجيل جاء نتيجة خفض عدد ألوية القتال المخصصة لأوروبا من أربعة إلى ثلاثة، مشيرا إلى أن البنتاجون لا يزال بحاجة إلى تحديد أماكن تمركز القوات.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية م