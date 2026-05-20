رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على 3 مفقودين بعد انهيار مبنى في ألمانيا

واصل رجال الإنقاذ البحث في وقت متأخر اليوم الثلاثاء عن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في مدينة جورليتس بشرق ألمانيا، فيما تحقق السلطات في احتمالية أن يكون انفجار غاز هو سبب الانهيار.

وتقدر خدمات الطوارئ أن الأشخاص الثلاثة الذين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض قد يكون لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 72 ساعة. وبحلول مساء الثلاثاء، كان قد مر أكثر من 24 ساعة على الانهيار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم تحديد مكان شخصين من بين خمسة أشخاص تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد منتصف الليل ولم يصب أي منهما بأذى.

وانهار المبنى متعدد الطوابق مساء أمس الاثنين بالقرب من محطة السكك الحديدية في جورليتس، القريبة من الحدود البولندية.

وقالت الشرطة إنه تم نشر كلاب مدربة خصيصا للبحث عن الأشخاص الثلاثة الذين يعتقد أنهم كانوا داخل المبنى عندما انهار.

وقالت أنجا ويجل، رئيسة خدمة الإطفاء المحلية: "لم نعثر على أحد بعد".

وتم إخلاء المنطقة المحيطة بموقع الانهيار وتطويقها بعد الحادث. وتم نشر رجال الشرطة والإطفاء وفريق التعامل مع الكوارث.