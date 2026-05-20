الأهلي يقرر فتح ملف المدرب الجديد بعد مباراة المصري

استقرت إدارة الأهلي على فتح ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول، عقب نهاية الموسم الجاري، بشكل مباشر، وذلك بعد الانفراجة الكبيرة التي شهدتها مفاوضات فسخ التعاقد مع ييس توروب، مدرب الأحمر الحالي.

وتمسكت إدارة الأهلي بعدم مفاتحة توروب في ملف فسخ التعاقد خلال الفترة الحالية، التي تشهد الاستعدادات لخوض مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، وهي المواجهة المصيرية للأحمر في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورغم قرار إدارة النادي الأهلي، إلا أن الانفراجة جاءت من خلال اتصال عبر أحد وكلاء المدرب الدنماركي، الذي فتح ملف فسخ التعاقد عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل احتمالية وصول عروض أوروبية لتوروب، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى وكيل توروب استعداده لإقناع المدرب بفسخ التعاقد مقابل الحصول على راتب 5 شهور، بدلًا من الحصول على إجمالي عقده، والذي تصل قيمته إلى حوالي 5 ملايين يورو.

من جهته، تمسكت إدارة الأهلي بتخفيض تلك الشروط المقدمة من وكيل ييس توروب، إذ ترى أن المدرب يستحق الحصول فقط على راتب 3 أشهر، حال فسخ التعاقد بعد بداية الموسم الثاني.

وقدمت إدارة الأهلي عرضًا مبدئيًا بحصول ييس توروب على راتب 3 أشهر، بجانب شهر إضافي هو راتب شهر يونيو المقبل، باعتباره الشهر المتبقي من عقده بالموسم الجاري، مقابل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتترقب إدارة الأهلي ممثلة، في ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، واللذان توليا ملف الإشراف على قطاع الكرة، لحين انتهاء الموسم الجاري، لفتح ملف فسخ التعاقد مع توروب رسميًا، ومناقشة شروط وكلاء المدرب بشكل أدق، قبل الانشغال بعد ذلك في دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين لخلافة الدنماركي في تدريب الأحمر.